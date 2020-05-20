روسيا تشهد انخفاضا في معدل إصابات فيروس كورونا

رصدت روسيا أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية الشهر الجاري بعد تسجيل أقل من 9 آلاف إصابة جديدة خلال يوم واحد.

ويرجع سبب ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى زيادة عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها يوميا.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8764 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2699 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 308705 حالات .

في مؤشر إيجابي، قلت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة الروسية موسكو، حيث بلغت 2699 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، قد سجلت يوم أمس 9263 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بينهم 3545 إصابة في العاصمة موسكو.

من جهة أخرى، أقدمت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية على تعديل مقالها المنشور على موقعها الالكتروني بشأن تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، وذلك بعد توجيه الدبلوماسية الروسية في واشنطن انتقادات بشأنها.

ظهر على موقع الوكالة الأمريكية تعديلات هامة على المقال حيث تم تغيير البيانات والأرقام المتعلقة بمعدل وعدد الأسرة في المستشفيات الروسية مقارنة بعدد المواطنين، حيث كانت الوكالة قد نشرت رقما لا يستمد إلى الأرقام الواقعية وبلغ المتوسط الإجمالي بحسب الوكالة 4 أسرة لكل ألف مواطن روسي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.