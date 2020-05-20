روسيا تشتبه بإرسال أمريكا أسلحة نووية إلى الفضاء

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تستخدم خطة مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك للعيش على كوكب المريخ كذريعة لنقل الأسلحة النووية إلى الفضاء.

ويشار إلى أنه، في وقت سابق، اقترح إيلون ماسك تفجير عدة قنابل نووية على كوكب المريخ لتحويل المناخ على سطحه، بحيث يصبح مشابها لما هو على كوكب الأرض.

وغرد روغوزين عبر صفحته على موقع "تويتر"، قائلا: "من غير المرجح أن تنجح خطة تفجير القنابل النووية، ولكن الذريعة لإرسال أسلحة نووية حرارية إلى الفضاء الخارجي واضحة".

ووفقا له، فإن واشنطن "تتجه إلى عسكرة الفضاء الخارجي".