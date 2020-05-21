الخارجية الروسية: مفاوضات اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ستكون في الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه من المحتمل انعقاد لقاء بتقنية الفيديو لممثلي اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة وسيمثل روسيا نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين.

قال مصدر رفيع المستوى في الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "سيكون اتصال في إطار رباعي على مستوى المبعوثين الخاصين، من جانبنا سيشارك سيرغي فرشينين".

وأضاف المصدر: "نتمنى أن يتم هذا اللقاء في الأيام القليلة المقبلة".