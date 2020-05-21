بوغدانوف: موسكو تؤكد أنه من غير المقبول الاعتراف بـ"صفقة القرن"

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن موسكو ترى أنه من المستحيل قبول ما يعرف بـ "صفقة القرن" الأمريكية.

وعلق بوغدانوف على تفاصيل الاتصال الهاتفي مع المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش أمس الأربعاء: "أجرينا اتصالا هاتفيا، وبدأ يؤكد ضرورة قبول "صفقة القرن". أخبرته أن ذلك مستحيلا. لأنكم تعرفون موقف الفلسطينيين وموقف كل العرب والجامعة العربية. وستحتاجون إلى جمع ربع الشرق الأوسط لمناقشة المسألة".

وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/ يناير خطة سلام تعرف باسم "صفقة القرن".

و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".