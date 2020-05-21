تطوير الجيش...سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي يحتفل بميلاده الـ 65

يحتفل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم 21 مايو/أيار، بعيد ميلاده الـ 65، وهو الذي تسلم منصبه كوزير للدفاع منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

حقق سيرغي شويغو رقما قياسيا بين السياسيين الروس من حيث توليه للمناصب الوزارية، حيث يعتبر من أكثر الأعضاء الذين قضوا فترة طويلة في المناصب الوزارية، إذ تسلم منصب وزير الدفاع المدني من عام 1991 ولغاية 2012، ليستلم بعدها وزارة الدفاع لغاية اليوم.

ولد شويغو في بلدة تشادان التابعة لمنطقة توفا، وكان والده في ذلك الوقت رئيس تحرير الصحيفة الإقليمية، ووالدته كانت رئيسة قسم التخطيط في وزارة الزراعة ونائبا أعلى لجمهورية توفا، حصل سيرغي شويغو على شهادة البكالوريوس في الهندسة

المدنية في معهد كراسنويارسك للفنون التطبيقية في عام 1977، ليحصل بعدها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في عام 1996، متزوج وله ابنتان.

© Sputnik . Ramil Sitdikov وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الإملاء الجغرافي لعموم روسيا بجامعة لومونوسوف الحكومية في موسكو، 27 أكتوبر 2019

الجيش الروسي في عهد شويغو

استلم شويغو منصب وزارة الدفاع الروسية في عام 2012، ليبدأ بإجراء عدد من التغييرات الجذرية الواسعة النطاق.

بدأ حملة تطوير نظام الدفاع وبرنامج إعادة التسلح الخاص بالحكومة، من خلال رفع الكفاءة القتالية وتنسيق أعمال الوحدات العسكرية والتشكيلات المختلفة والتحديث المستمر للخطط التكتيكية والاستراتيجية.

قام بالعمل على تنسيق مفهوم التعاون العسكري على مستوى رابطة الدول المستقلة والبلدان غير الأعضاء في الرابطة.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس فلاديمير بوتين أثناء حضورهما للمناورات العسكرية في الميدان العسكري "تسوغول" منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018

طرح نظام التعاقد في الجيش الروسي، وتطوير وحدات العمليات الخاصة بالإضافة لإقامة الألعاب العسكرية الدولية.

من الحقائق المهمة خلال ولايته لهذا المنصب، زيادة الاهتمام بالانضمام والتطوع في الجيش الروسي والخدمة العسكرية، حيث ارتفع معدل القبول في المدارس والأكاديميات العسكرية بنسبة 7 أضعاف.

كما شارك الجيش الروسي في عهد شويغو في محاربة الإرهاب في سوريا بطلب من الحكومة السورية، حيث أظهرت الأسلحة الروسية تفوقها وظهورها الواسع إلى العالم، الأمر الذي منحها طلبا كبيرا من قبل الكثير من الدول، لتحتل المركز الثاني عالميا كأكبر مصدر منتج للأسلحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik . Алексей Дружинин الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو والرئيس السوري بشار الأسد يحضرون اجتماعًا في دمشق بسوريا

وترتبط روسيا مع نحو 100 دولة في مجال شراء الأسلحة الروسية، والتي تتصدرها المروحيات والطائرات، وأنظمة الصواريخ والمدفعية، ومعدات الدفاع الجوي، الأكثر طلبا.

ليحتل الجيش الروسي مركزا متقدما بين أقوى جيوش العالم من حيث الجاهزية والكفاءة.

هواياته والأوسمة

يمارس شويغو عددا من الرياضات كركوب الخيل والسباحة والصيد بالإضافة إلى أنه يشارك في مبارايات لكرة القدم والهوكي.

كما يحب جمع السيوف والسكاكين والخناجر وبخاصة منها الهندية والصينية واليابانية.

© Sputnik . Aleksei Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مباراة للهوكي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، إضافة إلى عدد من لاعبي الهوكي المشهورين، في الساحة الحمراء في موسكو 25 ديسمبر 2019

حصل شويغو على عدد من الأوسمة منها، ميدالية "المدافع عن روسيا الحرة" في عام 1990.

ووسام "الاستحقاق الوطني"، ووسام الشرف من الإنجازات العالية في الأنشطة الاجتماعية، على تحسين نظام الدفاع في روسيا الاتحادية.

ووسام "ألكسندر نيفسكي" على المساهمة بتنمية البلاد.

بالإضافة لحصوله على وسام "القديس أندراوس" وهو أعلى وسام يمنح في روسيا الاتحادية، الذي يمنح نظيرا للشجاعة في أداء الخدمات القتالية.