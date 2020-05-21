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    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أثناء إلفائ التحية على الجنود في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى، 9 مايو 2019

    تطوير الجيش...سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي يحتفل بميلاده الـ 65

    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    روسيا
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    يحتفل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم 21 مايو/أيار، بعيد ميلاده الـ 65، وهو الذي تسلم منصبه كوزير للدفاع منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

    حقق سيرغي شويغو رقما قياسيا بين السياسيين الروس من حيث توليه للمناصب الوزارية، حيث يعتبر من أكثر الأعضاء الذين قضوا فترة طويلة في المناصب الوزارية، إذ تسلم منصب وزير الدفاع المدني من عام 1991 ولغاية 2012، ليستلم بعدها وزارة الدفاع لغاية اليوم.

    ولد شويغو في بلدة تشادان التابعة لمنطقة توفا، وكان والده في ذلك الوقت رئيس تحرير الصحيفة الإقليمية، ووالدته كانت رئيسة قسم التخطيط في وزارة الزراعة ونائبا أعلى لجمهورية توفا، حصل سيرغي شويغو على شهادة البكالوريوس في الهندسة

    المدنية في معهد كراسنويارسك للفنون التطبيقية في عام 1977، ليحصل بعدها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في عام 1996، متزوج وله ابنتان.

    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الإملاء الجغرافي لعموم روسيا بجامعة لومونوسوف الحكومية في موسكو، 27 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الإملاء الجغرافي لعموم روسيا بجامعة لومونوسوف الحكومية في موسكو، 27 أكتوبر 2019

    الجيش الروسي في عهد شويغو

    استلم شويغو منصب وزارة الدفاع الروسية في عام 2012، ليبدأ بإجراء عدد من التغييرات الجذرية الواسعة النطاق.

    بدأ حملة تطوير نظام الدفاع وبرنامج إعادة التسلح الخاص بالحكومة، من خلال رفع الكفاءة القتالية وتنسيق أعمال الوحدات العسكرية والتشكيلات المختلفة والتحديث المستمر للخطط التكتيكية والاستراتيجية.

    قام بالعمل على تنسيق مفهوم التعاون العسكري على مستوى رابطة الدول المستقلة والبلدان غير الأعضاء في الرابطة.

    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس فلاديمير بوتين أثناء حضورهما للمناورات العسكرية في الميدان العسكري تسوغول منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس فلاديمير بوتين أثناء حضورهما للمناورات العسكرية في الميدان العسكري "تسوغول" منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018

    طرح نظام التعاقد في الجيش الروسي، وتطوير وحدات العمليات الخاصة بالإضافة لإقامة الألعاب العسكرية الدولية.

    من الحقائق المهمة خلال ولايته لهذا المنصب، زيادة الاهتمام بالانضمام والتطوع في الجيش الروسي والخدمة العسكرية، حيث ارتفع معدل القبول في المدارس والأكاديميات العسكرية بنسبة 7 أضعاف.

    كما شارك الجيش الروسي في عهد شويغو في محاربة الإرهاب في سوريا بطلب من الحكومة السورية، حيث أظهرت الأسلحة الروسية تفوقها وظهورها الواسع إلى العالم، الأمر الذي منحها طلبا كبيرا من قبل الكثير من الدول، لتحتل المركز الثاني عالميا كأكبر مصدر منتج للأسلحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

    © Sputnik . Алексей Дружинин
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو والرئيس السوري بشار الأسد يحضرون اجتماعًا في دمشق بسوريا

    وترتبط روسيا مع نحو 100 دولة في مجال شراء الأسلحة الروسية، والتي تتصدرها المروحيات والطائرات، وأنظمة الصواريخ والمدفعية، ومعدات الدفاع الجوي، الأكثر طلبا.

    ليحتل الجيش الروسي مركزا متقدما بين أقوى جيوش العالم من حيث الجاهزية والكفاءة.

    هواياته والأوسمة

    يمارس شويغو عددا من الرياضات كركوب الخيل والسباحة والصيد بالإضافة إلى أنه يشارك في مبارايات لكرة القدم والهوكي.

    كما يحب جمع السيوف والسكاكين والخناجر وبخاصة منها الهندية والصينية واليابانية.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مباراة للهوكي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، إضافة إلى عدد من لاعبي الهوكي المشهورين، في الساحة الحمراء في موسكو 25 ديسمبر 2019
    © Sputnik . Aleksei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مباراة للهوكي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، إضافة إلى عدد من لاعبي الهوكي المشهورين، في الساحة الحمراء في موسكو 25 ديسمبر 2019

    حصل شويغو على عدد من الأوسمة منها، ميدالية "المدافع عن روسيا الحرة" في عام 1990.

    ووسام "الاستحقاق الوطني"، ووسام الشرف من الإنجازات العالية في الأنشطة الاجتماعية، على تحسين نظام الدفاع في روسيا الاتحادية.

    ووسام "ألكسندر نيفسكي" على المساهمة بتنمية البلاد.

    بالإضافة لحصوله على وسام "القديس أندراوس" وهو أعلى وسام يمنح في روسيا الاتحادية، الذي يمنح نظيرا للشجاعة في أداء الخدمات القتالية.

    • نائب مجلس الدوما الروسي فاليري دراغانوف، والوزير الروسي سيرغي شويغو ، ورئيس روسبورت فياتشيسلاف فيتيسوف بعد نهاية مباراة خيرية لكرة القدم مع نجوم كرة القدم الإيطالية Nazionale Italiano Cantanti، 1 يونيو 2008
      نائب مجلس الدوما الروسي فاليري دراغانوف، والوزير الروسي سيرغي شويغو ، ورئيس "روسبورت" فياتشيسلاف فيتيسوف بعد نهاية مباراة خيرية لكرة القدم مع نجوم كرة القدم الإيطالية "Nazionale Italiano Cantanti"، 1 يونيو 2008
      © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    • الأمير ألبرت الثاني ملك موناكو، ووزير الطوارئ سيرغي شويغو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء الصيد في نهر ينيسي، روسيا 13 أغسطس 2007
      الأمير ألبرت الثاني ملك موناكو، ووزير الطوارئ سيرغي شويغو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء الصيد في نهر ينيسي، روسيا 13 أغسطس 2007
      © Sputnik . Dmitry Astakhov
    • 16 مايو 2015. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يرحب بالمشاركين في مباراة حفل دوري الهوكي الليلي في سوتشي.
      16 مايو 2015. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يرحب بالمشاركين في مباراة حفل دوري الهوكي الليلي في سوتشي.
      © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أثناء تفقده للمناورات العسكرية في الميدان العسكري تسوغول منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018
      وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أثناء تفقده للمناورات العسكرية في الميدان العسكري "تسوغول" منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018
      © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال المناورات العسكرية في المنطقة الشرقية لروسيا، 16 يوليو 2013
      الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال المناورات العسكرية في المنطقة الشرقية لروسيا، 16 يوليو 2013
      © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قبل الاجتماع، 5 ديسمبر 2019
      وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قبل الاجتماع، 5 ديسمبر 2019
      © Sputnik . Sergey Mamontov
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أقناء تفقده لمركبة Magirus Superdragon x8 بإطفاء الحرائق في المطارات، 21 مايو 2010
      وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أقناء تفقده لمركبة Magirus Superdragon x8 بإطفاء الحرائق في المطارات، 21 مايو 2010
      © Sputnik . Sergey Pyatakov
    • رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال زيارة لمعرض المهرجان الثاني للجمعية الجغرافية الروسية في موسكو، 30 أكتوبر 2020
      رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال زيارة لمعرض المهرجان الثاني للجمعية الجغرافية الروسية في موسكو، 30 أكتوبر 2020
      © Sputnik . Ramil Sitdikov
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد تنظيم الخدمة العسكرية الروسية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا 18 يونيو 2016
      وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد تنظيم الخدمة العسكرية الروسية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا 18 يونيو 2016
      © Sputnik . Russian Defence Ministry
    • وزير حالات الطوارئ الروسي سيرغي شويغو أثناء زيارته لموقع الزلزال المدمر في نفتيغورسك الروسية، يونيو 1995.
      وزير حالات الطوارئ الروسي سيرغي شويغو أثناء زيارته لموقع الزلزال المدمر في نفتيغورسك الروسية، يونيو 1995.
      © Sputnik . Vitaliy Ankov
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية لمحاربة الإرهاب في سوريا، 28 ديسمبر 2017
      الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية لمحاربة الإرهاب في سوريا، 28 ديسمبر 2017
      © Sputnik . Grigory Sysoev
    • رئيس وزارة الطوارئ سيرغي شويغو يتحدث مع موظفي المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ لروسيا الاتحادية في المنطقة الفيدرالية الجنوبية، 8 يونيو 2007
      رئيس وزارة الطوارئ سيرغي شويغو يتحدث مع موظفي المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ لروسيا الاتحادية في المنطقة الفيدرالية الجنوبية، 8 يونيو 2007
      © Sputnik . Sergey Venyavsky
    • 28 يونيو 2011. وزير الطوارئ الروسي سيرغي شويغو يقرأ مجلة ناوكا (علوم) قبل اجتماع رئاسة الحكومة الروسية.
      28 يونيو 2011. وزير الطوارئ الروسي سيرغي شويغو يقرأ مجلة "ناوكا" (علوم) قبل اجتماع رئاسة الحكومة الروسية.
      © Sputnik . Alexei Druzhinin
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زخرفة الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مركز باتريوت في ضواحي موسكو، 22 يناير 2020
      وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زخرفة الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مركز "باتريوت" في ضواحي موسكو، 22 يناير 2020
      © Sputnik . Maksim Blinov
    • عمدة موسكو سيرغي سوبيانين (يسار) ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في حفل استقبال بمناسبة يوم الصحافة الروسية الذي نظمه اتحاد الصحفيين في موسكو في فندق متروبول في موسكو، 18 يناير 2013
      "عمدة موسكو سيرغي سوبيانين (يسار) ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في حفل استقبال بمناسبة يوم الصحافة الروسية الذي نظمه اتحاد الصحفيين في موسكو في فندق "متروبول في موسكو، 18 يناير 2013
      © Sputnik . Sergey Kuznecov
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يلتقي مع الجيش اليافع في مدينة بريدنيستروفيه، بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير مولدوفيا، 24 أغسطس 2019
      وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يلتقي مع "الجيش اليافع" في مدينة بريدنيستروفيه، بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير مولدوفيا، 24 أغسطس 2019
      © Sputnik . Vadim Savitskii
    • وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف خلال حفل تتابع الشعلة الأولمبية في سوتشي الروسية، 6 فبراير 2014
      وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف خلال حفل تتابع الشعلة الأولمبية في سوتشي الروسية، 6 فبراير 2014
      © Sputnik . Pavel Lisitsyn
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    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    نائب مجلس الدوما الروسي فاليري دراغانوف، والوزير الروسي سيرغي شويغو ، ورئيس "روسبورت" فياتشيسلاف فيتيسوف بعد نهاية مباراة خيرية لكرة القدم مع نجوم كرة القدم الإيطالية "Nazionale Italiano Cantanti"، 1 يونيو 2008

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    عيد ميلاد, سيرغي شويغو, وزير الدفاع الروسي, الجيش الروسي, روسيا
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