تطوير الجيش...سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي يحتفل بميلاده الـ 65

حقق سيرغي شويغو رقما قياسيا بين السياسيين الروس من حيث توليه للمناصب الوزارية، حيث يعتبر من أكثر الأعضاء الذين قضوا فترة طويلة في المناصب الوزارية، إذ تسلم منصب وزير الدفاع المدني من عام 1991 ولغاية 2012، ليستلم بعدها وزارة الدفاع لغاية اليوم.
ولد شويغو في بلدة تشادان التابعة لمنطقة توفا، وكان والده في ذلك الوقت رئيس تحرير الصحيفة الإقليمية، ووالدته كانت رئيسة قسم التخطيط في وزارة الزراعة ونائبا أعلى لجمهورية توفا، حصل سيرغي شويغو على شهادة البكالوريوس في الهندسة
المدنية في معهد كراسنويارسك للفنون التطبيقية في عام 1977، ليحصل بعدها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في عام 1996، متزوج وله ابنتان.
الجيش الروسي في عهد شويغو
استلم شويغو منصب وزارة الدفاع الروسية في عام 2012، ليبدأ بإجراء عدد من التغييرات الجذرية الواسعة النطاق.
بدأ حملة تطوير نظام الدفاع وبرنامج إعادة التسلح الخاص بالحكومة، من خلال رفع الكفاءة القتالية وتنسيق أعمال الوحدات العسكرية والتشكيلات المختلفة والتحديث المستمر للخطط التكتيكية والاستراتيجية.
قام بالعمل على تنسيق مفهوم التعاون العسكري على مستوى رابطة الدول المستقلة والبلدان غير الأعضاء في الرابطة.
طرح نظام التعاقد في الجيش الروسي، وتطوير وحدات العمليات الخاصة بالإضافة لإقامة الألعاب العسكرية الدولية.
من الحقائق المهمة خلال ولايته لهذا المنصب، زيادة الاهتمام بالانضمام والتطوع في الجيش الروسي والخدمة العسكرية، حيث ارتفع معدل القبول في المدارس والأكاديميات العسكرية بنسبة 7 أضعاف.
كما شارك الجيش الروسي في عهد شويغو في محاربة الإرهاب في سوريا بطلب من الحكومة السورية، حيث أظهرت الأسلحة الروسية تفوقها وظهورها الواسع إلى العالم، الأمر الذي منحها طلبا كبيرا من قبل الكثير من الدول، لتحتل المركز الثاني عالميا كأكبر مصدر منتج للأسلحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
وترتبط روسيا مع نحو 100 دولة في مجال شراء الأسلحة الروسية، والتي تتصدرها المروحيات والطائرات، وأنظمة الصواريخ والمدفعية، ومعدات الدفاع الجوي، الأكثر طلبا.
ليحتل الجيش الروسي مركزا متقدما بين أقوى جيوش العالم من حيث الجاهزية والكفاءة.
هواياته والأوسمة
يمارس شويغو عددا من الرياضات كركوب الخيل والسباحة والصيد بالإضافة إلى أنه يشارك في مبارايات لكرة القدم والهوكي.
كما يحب جمع السيوف والسكاكين والخناجر وبخاصة منها الهندية والصينية واليابانية.
حصل شويغو على عدد من الأوسمة منها، ميدالية "المدافع عن روسيا الحرة" في عام 1990.
ووسام "الاستحقاق الوطني"، ووسام الشرف من الإنجازات العالية في الأنشطة الاجتماعية، على تحسين نظام الدفاع في روسيا الاتحادية.
ووسام "ألكسندر نيفسكي" على المساهمة بتنمية البلاد.
بالإضافة لحصوله على وسام "القديس أندراوس" وهو أعلى وسام يمنح في روسيا الاتحادية، الذي يمنح نظيرا للشجاعة في أداء الخدمات القتالية.
- نائب مجلس الدوما الروسي فاليري دراغانوف، والوزير الروسي سيرغي شويغو ، ورئيس "روسبورت" فياتشيسلاف فيتيسوف بعد نهاية مباراة خيرية لكرة القدم مع نجوم كرة القدم الإيطالية "Nazionale Italiano Cantanti"، 1 يونيو 2008© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
- الأمير ألبرت الثاني ملك موناكو، ووزير الطوارئ سيرغي شويغو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء الصيد في نهر ينيسي، روسيا 13 أغسطس 2007© Sputnik . Dmitry Astakhov
- 16 مايو 2015. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يرحب بالمشاركين في مباراة حفل دوري الهوكي الليلي في سوتشي.© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
- وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أثناء تفقده للمناورات العسكرية في الميدان العسكري "تسوغول" منطقة ما وراء بايكال، 13 سبتمبر 2018© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال المناورات العسكرية في المنطقة الشرقية لروسيا، 16 يوليو 2013© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
- وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف قبل الاجتماع، 5 ديسمبر 2019© Sputnik . Sergey Mamontov
- وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أقناء تفقده لمركبة Magirus Superdragon x8 بإطفاء الحرائق في المطارات، 21 مايو 2010© Sputnik . Sergey Pyatakov
- رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال زيارة لمعرض المهرجان الثاني للجمعية الجغرافية الروسية في موسكو، 30 أكتوبر 2020© Sputnik . Ramil Sitdikov
- وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد تنظيم الخدمة العسكرية الروسية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا 18 يونيو 2016© Sputnik . Russian Defence Ministry
- وزير حالات الطوارئ الروسي سيرغي شويغو أثناء زيارته لموقع الزلزال المدمر في نفتيغورسك الروسية، يونيو 1995.© Sputnik . Vitaliy Ankov
- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية لمحاربة الإرهاب في سوريا، 28 ديسمبر 2017© Sputnik . Grigory Sysoev
- رئيس وزارة الطوارئ سيرغي شويغو يتحدث مع موظفي المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ لروسيا الاتحادية في المنطقة الفيدرالية الجنوبية، 8 يونيو 2007© Sputnik . Sergey Venyavsky
- 28 يونيو 2011. وزير الطوارئ الروسي سيرغي شويغو يقرأ مجلة "ناوكا" (علوم) قبل اجتماع رئاسة الحكومة الروسية.© Sputnik . Alexei Druzhinin
- وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زخرفة الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مركز "باتريوت" في ضواحي موسكو، 22 يناير 2020© Sputnik . Maksim Blinov
- "عمدة موسكو سيرغي سوبيانين (يسار) ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في حفل استقبال بمناسبة يوم الصحافة الروسية الذي نظمه اتحاد الصحفيين في موسكو في فندق "متروبول في موسكو، 18 يناير 2013© Sputnik . Sergey Kuznecov
- وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يلتقي مع "الجيش اليافع" في مدينة بريدنيستروفيه، بمناسبة الذكرى الـ75 لتحرير مولدوفيا، 24 أغسطس 2019© Sputnik . Vadim Savitskii
- وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية سيرغي لافروف خلال حفل تتابع الشعلة الأولمبية في سوتشي الروسية، 6 فبراير 2014© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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