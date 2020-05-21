"أفضل صديق ومستشار حكيم"... ابنة شويغو تحتفل بعيد ميلاده... صور

وجهت إكسينيا شويغو تهنئة لوالدها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بمناسبة عيد ميلاده الـ65، الذي يصادف اليوم الخميس، 21 مايو/ أيار.

حيث نشرت على صفحتها الخاصة صورة جمعتها بوالدها وهو يبتسم واصفة والدها بـ"الصديق والمستشار الحكيم"، قائلة " أقرب وأهم شخص بالنسبة لي! أنت موجهي وفخر لي، أفضل صديق لي ومستشار حكيم!

أنا أحب عندما تبتسم!) ذكرى سعيدة، أبي".

كما ونشرت إكسينيا في صورة أخرى قالب حلوى وعليه عدد من الشموع احتفالا بهذه لمناسبة.

يذكر بأن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يحتفل اليوم بعيد ميلاده وهو الذي ولد في بلدة تشادان التابعة لمنطقة توفا، وكان والده في ذلك الوقت رئيس تحرير الصحيفة الإقليمية، ووالدته كانت رئيسة قسم التخطيط في وزارة الزراعة ونائبا أعلى لجمهورية توفا، حصل سيرغي شويغو على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية في معهد كراسنويارسك للفنون التطبيقية في عام 1977، ليحصل بعدها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في عام 1996، متزوج وله ابنتان.

وتسلم منصب وزير الطوارئ من عام 1991 ولغاية 2012، ليستلم بعدها وزارة الدفاع لغاية اليوم.