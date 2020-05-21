انطلاق الدفعة الأولى من أجهزة التنفس الاصطناعي الأمريكية إلى روسيا... فيديو

انطلقت شحنة تحتوي 50 جهاز تنفس اصطناعي تبرعت بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى روسيا، على متن طائرة قادمة من قاعدة مارس الجوية الاحتياطية، في ولاية كاليفورنيا.

وستصل الطائرة المحملة بأجهزة التنفس الطبية إلى موسكو في 21 مايو/أيار الجاري، على أن يتم إرسال الدفعة الثانية المكونة من 150 جهازا، الأسبوع في 26 مايو/أيار، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لمجلس الأمن القومي الأمريكي على التويتر.

The U.S. is providing #COVID19 supplies to people in need worldwide. This humanitarian donation of ventilators is headed for #Moscow and will save lives in #Russia’s hardest hit city. America extends prayers and well wishes to the Russian people suffering at this difficult time. pic.twitter.com/Inc8R3i1AR — NSC (@WHNSC) May 20, 2020

​وكانت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو، ريبيكا روس قد أفادت، يوم أمس الثلاثاء، بأن الدفعة الأولى من 50 جهاز للتنفس الاصطناعي سيتم إرسالها من الولايات المتحدة إلى روسيا في 20 مايو/أيار، وسيتم تصنيع 150 جهازا آخرين وشحنها لاحقًا.

وقالت روس: "روسيا تعاني من أزمة صحية عامة حقيقية بسبب تفشي "كوفيد 19". واستجابة لطلب من الرئيس بوتين للمساعدة، عرض الرئيس ترامب التبرع وتقديم 200 جهاز للتنفس الاصطناعي للشعب الروسي".

وعارضت المتحدثة باسم الكونغرس عدم دفع روسيا تكلفة أجهزة التنفس الاصطناعي، حيث قالت: "إنهم (إدارة دونالد ترامب) يقدمون أجهزة التنفس الاصطناعي لروسيا يقدر ثمنها بأكثر من 5 ملايين دولار. وبمقدور روسيا تحمل تكاليف هذه الأجهزة. إنهم (إدارة ترامب) يديرون الأمور بطريقة غير مقبولة".

وكانت السلطات الصحية في روسيا قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 8849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 317554 إصابة.