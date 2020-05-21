الخارجية الروسية: محاولات تحويل منظمة الصحة العالمية إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية "غير مناسبة"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن المحاولات المتكررة لتحويل منظمة الصحة العالمية إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية غير مناسبة.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "منذ أيام، اختتمت في جنيف، الدورة الـ 73 للهيئة الإدارية العليا لمنظمة الصحة العالمية، وبالذات منظمة الصحة العالمية، حيث أكدت البلدان المشاركة التزامها ببناء إمكانات التعاون الموحد في مواجهة التحدي العالمي الخطير، تلك هي المهمة الحقيقية لهذه المنظمة. التكهنات حولها ومحاولات تحويل منظمة الصحة العالمية إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية غير مناسبة".

هذا وكان الرئيس الأمريكي قد هدد مؤخرا بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوما،ً "إصلاحات جوهرية كبيرة".

وبرر ترامب ذلك بأن منظمة الصحة العالمية تجاهلت بشكل منهجي التقارير الموثوقة عن انتشار الفيروس في ووهان في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2019 أو قبل ذلك، كما أنها لم تجر أي تحقيق مستقل في التقارير التي تتعارض مع موقف القيادة الصينية، وبالإضافة إلى ذلك، كانت منظمة الصحة العالمية على علم بـ "حالة الطوارئ الصحية" في وقت أبكر من 30 كانون الأول/ديسمبر 2019، ولم تبلغ عنها، كما لم تبلغ العالم بالمعلومات التي أحالتها إليها السلطات التايوانية بشأن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. وأبلغ أن منظمة الصحة العالمية قدمت ادعاءات كاذبة بشكل متكرر حول فيروس كورونا المستجد ومدحت السلطات الصينية على "الشفافية" في حالة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن الصين عاقبت عدة أطباء على ادعاءات بوجود فيروس جديد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وباء عالميا (جائحة).