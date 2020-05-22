الخارجية الروسية: واشنطن لم تقدم دليلا على انتهاك روسيا لمعاهدة الأجواء المفتوحة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تقدم دليلا يثبت انتهاك روسيا لمعاهدة الأجواء المفتوحة.

وأشار ريابكوف إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا تعقد العلاقات بين البلدين، لكن موسكو لن تطلب من واشنطن تخفيفها.

وقال خلال نقاش منظم من فلا صندوق دعم الدبلوماسية العامة:"أريد أن أؤكد أن ضغط العقوبات الأمريكية علينا مستمر. لم نطلب قط، ولا نطلب ولن نطلب من الأمريكيين تحفيف هذه الضغوطات. ولكن بالطبع هذا يؤثر بشكل سلبي على العلاقات، لأننا لا نرى استعداد الولايات المتحدة التعامل مع الامور بشكل طبيعي".

وأضاف:"إن سياسة العقوبات الأمريكية، هي غير شرعية وغير قانونية ، وتعكس معتقدات متجذرة بعمق في هذا البلد".

ولفت ريابكوف، إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة هو خطوة أخرى من الخطوات التي تتخذها واشنطن لهدم نظام الأمن العالمي.

وقال: "في الثاني من شهر آب/أغسطس 2019 أتمت الولايات المتحدة انسحابها أحادي الجانب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مما كان نتج عنه إيقاف العمل بها. انهيار هذه الاتفاقية الهامة للأمن الاستراتيجي هو مرحلة أخرى من مراحل هدم الأمريكيين لهيكل الأمن الدولي. اتهاماتهم لروسيا بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقية ليس إلا ذريعة لرفضها. علاوة على ذلك، لم تقدم واشنطن أي دليل يؤيد مزاعمها".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لقد رأينا بالأمس ونرى اليوم نهجا مشابها وتكرارا لنفس السلوك تجاه معاهدة الأجواء المفتوحة".

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، قولها إن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من المعاهدة. وتقول بأن سبب الانسحاب هو الانتهاكات المزعومة للاتفاق من جانب روسيا.