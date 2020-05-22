الخارجية الروسية: سنبرهن لأطراف معاهدة "الأجواء المفتوحة" كذب الولايات المتحدة

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، خلال حوار عبر الإنترنت نزمه صندوق "غورتشاكوف" للدبلوماسية العامة: "سنقضي المزيد من الوقت في الحوار مع هذه البلدان لنظهر على أصابعنا، وبالصور والكتيبات، كذب الولايات المتحدة في ادعائها بأن روسيا تنتهك اتفاقية الأجواء المفتوحة، وبأن الولايات المتحدة نفسها هي المنتهكة لهذه الاتفاقية، وما هو الطريق الذي تقترحه روسيا إذا كانت هذه الدول ما زالت مهتمة بالحفاظ على هذه الوثيقة ".

وأشار إلى أن الشيء نفسه ستشرحه موسكو مرة أخرى للولايات المتحدة. "ولكن، على الأرجح، في حالة الولايات المتحدة الأميركية، لا توجد فرصة، لأن الشيء الوحيد الذي يميلون إلى القيام به هو حملنا على الوقوف "باستعداد" في المقدمة، ومن ثم السير في الاتجاه الذي يشيرون إليه، هذا لن يحدث، ما هو مصير الاتفاقية، ذلك لا يتوقف علينا فقط".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق، أنها ستبلغ رسميا أطراف معاهدة الأجواء المفتوحة بانسحابها في 22 أيار/مايو، وبعد ذلك ستصبح خلال ستة أشهر في حل من الالتزامات بموجب هذه الوثيقة، متذرعة بعدم الامتثال المزعوم لشروط المعاهدة من قبل روسيا، في الوقت نفسه، لم يستبعد الرئيس دونالد ترامب إمكانية تغيير القرار في حال التزام موسكو بالمعاهدة، ونفت روسيا المزاعم الأميركية بانتهاك الاتفاقية، وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة لـ "سبوتنيك"، إن موسكو تعتزم الامتثال الكامل لجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الوثيقة طالما أنها صالحة وتتوقع أن تفي بها جميع الأطراف الأخرى في الاتفاقية، بحسن نية.