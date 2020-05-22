تجمع مسلمي روسيا: لقاء بوتين ومفتي داغستان ألهم السكان

وصف المفتي الروسي، رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، ألبير كرغانوف، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مفتي جمهورية داغستان الروسية أحمد عبد اللطيف بالملهم للشعب.

وقال كرغانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعلم أن اجتماع فلاديمير بوتين حول الوضع في داغستان ألهم سكان الجمهورية، والأهم من ذلك ، أظهر احترام بوتين للزعيم الروحي لهذه المنطقة".

وأشار كرغانوف إلى أن مفتي داغستان نظم مساعدة واسعة النطاق لمستشفيات الجمهورية وأسر المرضى والمفقودين "واستنفد فقط موارده الخاصة ولم يلجأ إلى موسكو للمساعدة".

وجاءت تصريحات رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا عقب لقاء سابق أجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مسؤولين في جمهورية داغستان ومن بينهم المفتي أحمد عبد اللطيف الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف كرغانوف: "أنا سعيد جدا لأن أحمد عبد اللطيف يتعافي ويملك القوة لنقل مشاكل الجهورية لرئيس دولتنا" موكدا أن عبد اللطيف "حقق إنجازا حقيقيا وأنقذ آلاف الأرواح".

وفي ختام حديثه أكد كرغانوف أن الاحتفالات بعيد الفطر ستقتصر على البقاء في المنازل.

مفتي موسكو يدعو مسلمي روسيا لأداء صلاة العيد في المنزل

أوصى مفتي العاصمة الروسية موسكو إلدار ألياوتدينوف، المسلمين بتأدية صلاة العيد في منازلهم بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا.

ووفقا لبيان نشر على موقع مجلس المفتيين الروس أمس الخميس: "نوصي بتأدية صلاة العيد في المنزل ثم مشاهدة البث المباشر من مسجد موسكو الكبير الذي سيعرض على القناة الأولى للاستماع إلى خطبة الشيخ رافيل غينوتدين، التي ستبدأ في الساعة 09:00 بتوقيت موسكو ".

وأعلن ممثلو الإدارة الروحية لمسلمي الاتحاد الروسي والجمعية الروحية لمسلمي روسيا إلغاء صلاة عيد الفطر في المساجد الروسية بسبب انتشار جائحة الفيروس التاجي.

في تتارستان صلاة العيد عبر الإنترنت

قال مفتي جمهورية "تتارستان" الروسية كامل ساميكولين إن جائحة كورونا هو اختبار حقيقي لالتزام المسلمين بقيم الدين الإسلامي.

وقال :"أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث حيث يضطر المسلمون للاحتفال بعيد الفطر بدون صلاة العيد، وبدون الاجتماع على موائد الإفطار. لقد أصبح الوباء العالمي بالنسبة لنا اختبارًا حقيقيًا لالتزامنا بقيم الدين الإسلامي. ويسعدنا أن نؤكد أن المؤمنين اجتازوا الاختبار بنجاح".

وأشار ساميكولين إلى أن صلاة العيد سيتم بثها عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المفتي:" إخواني وأخواتي الأعزاء! كلنا نتطلع إلى التواصل الأخوي النابض بالحياة. كلنا نريد أن نجتمع في بيت الله لتأدية صلاة العيد معا، ولكن لا يمكننا السماح للمساجد بأن تصبح عن غير قصد سببا لانتشار الوباء، وليس لدينا الحق في تعريض صحة وحياة الناس للخطر".

المفتي عين الدين يدعو مسلمي روسيا للاحتفال بعيد الفطر في منازلهم

أعلن رئيس مجلس المفتيين والإدارة الروحية لمسلمي روسيا، الشيخ راوي عين الدين، قبل أيام بأن المساجد التابعة للإدارة الروحية لمسلمي روسيا في موسكو وغيرها من المناطق ستكون مغلقة أمام المصلين خلال عيد الفطر.

وقال عين الدين، في نداء لمسلمي روسيا، نشر على موقع المجلس الإلكتروني: "في الـ24 من أيار/مايو في عطلة عيد الفطر، لن تتمكن مساجدنا في موسكو وضواحي موسكو، وكذلك في عدد من المناطق والمدن الأخرى، من استقبال المؤمنين حتى لا تُهيأ الظروف لإصابة المزيد من الناس".

وأشار إلى أن الأئمة، في مسجد موسكو الكبير و"بأعداد محدودة مع مراعاة المسافة الاجتماعية"، سيؤدون صلاة العيد، وستبث قناة "روسيا -1" التلفزيونية مباشرة من المكان.

وأضاف: "وآمل مخلصاً أنه من خلال بث صلاة وخطب الأعياد من مسجد موسكو الكبير، سيدخل روح العيد إلى كل بيت مسلم".

وأكد أن مكافحة الوباء مستمرة ودعا المسلمين إلى التحلي بالصبر، قائلا: "الصبر هو صفة المؤمن الصادق. الصلاة والدعاء إلى الرب هو الخيط الروحي الذي يربط روح المؤمن بالنور والأمل في أي تجربة من تجارب الحياة ... أدعوكم، أخواني في الدين، لاتخاذ جميع الاحتياطات، والقيام بكل ما في وسعكم من أجل أن يتوقف انتشار فيروس كورونا".

هذا وبدأ شهر رمضان، في الـ23 من نيسان/أبريل الماضي، وسينتهي في الـ23 من أيار/مايو الجاري، حيث سيحل في اليوم التالي عيد الفطر. تقليديا في هذا العيد، يتم أداء صلاة جماعية في المساجد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب في الـ18 أيار/مايو، من المسلمين أن يستجيبوا لدعوات المفتيين وأن يحتفلوا بعيد الفطر في منازلهم والتخلي عن الصلوات الجماعية وتقاليد التجمعات الكبيرة في هذا اليوم.