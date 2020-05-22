النتائج الأولى لدراسة تأثير لقاح كورونا على البشر ستظهر في روسيا أوائل شهر تموز

أعلن نائب مدير معهد "روسبوتريبنادزور" للأبحاث، ألكسندر غورليوف، اليوم الجمعة، أن النتائج الأولى لدراسة اللقاح ضد كوفيد-19 على البشر ستظهر في روسيا في مطلع تموز/يوليو.

موسكو - سبوتنيك. وأشار غورليوف، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن العلماء في روسيا بدؤوا بالفعل باختبار تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي.

وقال غورليوف بهذا الصدد: "اللقاح ليس دواء تم إنشاؤه...تتشكل السلامة خلال اختبارات طويلة الأجل على أنواع مختلفة من الحيوانات المتطابقة من حيث نوع الخلايا، ومن ثم إجراء اختبارات بعد ذلك على المتطوعين، ونظراً لأن مرحلة الاختبار الطوعي قد أجريت، فإن الحكم على اللقاح عادة ما يتم في غضون شهر إلى 45 يوماً، وستظهر النتائج الأولى في بلدنا أوائل تموز/يوليو، وهو ما سيبين بأن الاستراتيجية التي اختارها العلماء كانت صحيحة أو خاطئة".

وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، يوم الأربعاء، أنه يتم حاليًا تطوير 47 لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في 14 منصة.

وقبل ذلك أعلن المدير العام لمركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، رينات ماكسيوكوف، أن عملية دراسة تأثير لقاح فيروس كورونا المستجد على 300 متطوع سيتم الانتهاء منها في حزيران/ يونيو، ويتوقع المركز تسجيله في أيلول/ سبتمبر.