مدير مركز أبحاث روسي: نخطط لإنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" بنهاية الصيف

أكد مركز "جماليا" الروسي للأبحاث العلمية والأوبئة بإشراف وزارة الصحة الروسية، أن التجارب قبل السريرية على لقاح ضد "كوفيد-19" أظهرت نتائج جيدة، وأنه من المتوقع البدء في التجارب على البشر في 15 حزيران/ يونيو، لافتًا إلى أنه من المخطط البدء في إنتاج اللقاح بنهاية فصل الصيف.

موسكو– سبوتنيك. وقال مدير المركز الروسي، ألكسندر غينتسبرغ، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت "لدينا مواعيد نهائية تنطلق من حقيقة أن كل شيء يتم في ظل ظروف الوباء، وبحلول نهاية الصيف يمكننا البدء في إنتاج اللقاح"، لافتًا إلى أنه اختبر اللقاح على نفسه.

وأكد المركز أن "التجارب قبل السريرية على لقاح ضد كوفيد-19 أظهرت نتائج جيدة ومن المتوقع البدء في التجارب على البشر في 15 حزيران/ يونيو".

وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، يوم الأربعاء الماضي، أنه يتم حاليا تطوير 47 لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في 14 منصة.

وقبل ذلك أعلن المدير العام لمركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، رينات ماكسيوكوف، أن عملية دراسة تأثير لقاح فيروس كورونا المستجد على 300 متطوع سيتم الانتهاء منها في حزيران/ يونيو، ويتوقع المركز تسجيله في أيلول / سبتمبر.