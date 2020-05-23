الكشف عن نسبة المصابين بفيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو

كشف مركز "جماليا" الروسي للأبحاث العلمية والأوبئة بإشراف وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، أن ما بين 15 و 20 بالمئة من سكان العاصمة الروسية موسكو قد أصيبوا سابقا بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المركز الروسي، ألكسندر غينتسبرغ، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أظهرت البيانات والأرقام والتحليلات أن نحو 15 - 20 بالمئة من سكان موسكو قد سبق أن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد".

كما أكد رئيس المركز العلمي أن الأشخاص الذين تعافوا بشكل كامل من فيروس "كورونا" لن يصابوا به مجددا.

ويذكر أن رئيس إدارة شؤون الصحة في موسكو ألكسي خريبون أكد في وقت سابق أن اختبارات أجريت على 50 ألف شخص كشفت عن وجود مناعة ضد فيروس كورونا لدى 12 بالمئة من السكان.

وأكد مركز "جماليا" الروسي للأبحاث العلمية والأوبئة بإشراف وزارة الصحة الروسية، أن التجارب قبل السريرية على لقاح ضد "كوفيد-19" أظهرت نتائج جيدة، وأنه من المتوقع البدء في التجارب على البشر في 15 حزيران/ يونيو، لافتًا إلى أنه من المخطط البدء في إنتاج اللقاح بنهاية فصل الصيف.