روسيا تقترح برنامجا خاصا بشأن النقل الجوي في ظل أزمة فيروس كورونا

وجه مجلس الفدرالية الروسي، اليوم السبت، اقتراحا للحكومة الروسية يقضي بوضع برنامج فدرالي لإعادة توزيع تدفق ركاب الطائرات مع إنشاء عدة مراكز لتوزيع الركاب في البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" مقترحات المجلس الفدرالي الذي أصدر بيان وجاء فيه: "التوجه إلى الحكومة الروسية بمقترح إضافة استراتيجية تنمية القطاع الصحي الروسية حتى العام 2025 أنشطة تحديث منظومة الصحة مع الأخذ بعين الاعتبار خبرة العمل في شروط التحديات الجديدة ومواجهة وباء كورونا".

ويقترح أعضاء لجنة الاتحاد وضع برنامج لإنشاء عدة مراكز للنقل الجوي في روسيا مزودة ببنية تحتية لمواجهة الوباء، من بينها المستشفيات ومراكز الحجر الصحي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حذر من أن موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا ممكنة في الخريف، من أكتوبر/ تشرين الأول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدا ضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار عند رفع القيود.