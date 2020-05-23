روسيا تعتزم بيع رادارات تستطيع الكشف عن أسلحة فرط صوتية

وقال المدير العام للشركة، ألكسندر ميخييف، "عند تطوير نسخة التصدير من الرادار، تم أخذ الأهمية المتزايدة لأنظمة الدفاع الجوي في ضمان أمن الدول، وكذلك الحاجة إلى زيادة القدرات الاستطلاعية لهذه الوحدات"، وفق الخدمة الصحفية للشركة.

ويوفر الرادار من طراز "59إن6-تي إي"، الذي تم تطويره في معهد بحوث نيجني نوفغورود للهندسة الراديوية قياس المدى والسمت والارتفاع لهدف جوي يطير بسرعة تصل إلى 8000 كم في ساعة، على ارتفاع يصل إلى 200 كم ومسافة تصل إلى 450 كم.

كما يمكن للرادار تتبع ما يصل إلى ألف جسم في وقت واحد، والتعرف على ثماني فئات رئيسية من الأهداف، وعزل الصواريخ المضادة للرادارات بشكل منفصل والتحذير من خطر التدمير.

ويمكن للطاقم العمل عن بعد لمسافة تصل إلى 15 كم من مكان تموضع الرادار والتحكم فيه عبر قناة راديو آمنة أو عبر قنوات الآلياف البصرية. كما أن الرادار قادر على العمل بشكل تلقائي، حيث ينقل البيانات التي جمعها إلى مركز القيادة ومراكز الدفاع الجوي.