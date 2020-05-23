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    تمساح

    وفاة تمساح "هتلر" الناجي الوحيد من حرب برلين في حديقة حيوان موسكو... فيديو

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    روسيا
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    توفي في حديقة حيوان موسكو التمساح الوحيد الناجي من معركة برلين أثناء الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 84 عاما.

    ونعت حديقة حيوان موسكو في حسابها على "تويتر" التمساح وكتبت في تغريدة لها: "صباح الأمس، توفي لدينا تمساح المسيسيبي ساتورن (أي زحل) بسبب الشيخوخة، بعمر 84 عاما، وهو عمر جيد جدا".

    وأضافت الحديقة في بيانها "نتشرف بأننا حافظنا عليه ورعيناه لمدة 74 عاما، شاهدنا عندما كنا أطفال، نأمل أننا لم نخيب أمله".

    وولد التمساح في أمريكا في عام 1936، ونقل بعدها إلى حديقة حيوان برلين، وهرب أثناء المعارك في عام 1943 من الحديقة، حيث فقد لمدة ثلاث سنوات.

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    УМЕР САТУРН Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет. Сатурн прожил долгую и полную событий жизнь. Родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие 3 года – загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР. В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву. Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке. Однако даже если чисто теоретически он и принадлежал кому-то – животные не причастны к войне и политике, абсурдно обвинять их в людских грехах. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось – мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации. Сатурн для нас – это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы – и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.

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    وبحسب صفحة الحديقة على "أنستغرام" عثر على التمساح من قبل الجنود البريطانيين، وتم تقله إلى روسيا منذ عام 1946 وعاش في حديقة حيوان موسكو إلى يوم وفاته.

    وأشارت الحديقة في منشورها إلى أنه وفقا لبعض الأساطير، فقد كان الحيوان ضمن مجموعة حيوانات هتلر، وليس في حديقة الحيوان، لكن بغض النظر عن مالكه فهو يبقى حيوان بريء لا يمكن ربط حياته بالسياسة، لقد أحب التدليك بالفرشالة، وعندما كان لا يعجبه شي، كان يقضم القضبان الفولاذية والخرسانات في الحديقة.
    وأضافت الحديقة في منشورها:
    يمثل التمساح عصرا كاملا بالنسبة لنا، ليس هناك أدنى مبالغة، لجاء بعد النصر، وشارك بالعيد 75 للنصر، إنها سعادة كبيرة أن ينظر كل منا إلى عينيه، وهو ويقترب منا بهدوء. رأى الكثير منا عندما كنا أطفال. نأمل أننا لم نخيب أمله.

    ونوهت الحديقة إلى أنه سيتم تخليد ذكرى التمساح صاحب العمر الطويل في متحف "داروين" في موسكو.

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    الكلمات الدلالية:
    حديقة حيوان, برلين, الحرب العالمية الثانية, موسكو, تمساح, تمساح ضخم
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