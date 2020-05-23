وفاة تمساح "هتلر" الناجي الوحيد من حرب برلين في حديقة حيوان موسكو... فيديو

Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. pic.twitter.com/UigsB8xwBv