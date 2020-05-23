أكثر من 60% من الروس راضون عن أداء بوتين

تجاوزت نسبة الروس الراضين عن أداء فلاديمير بوتين كرئيس لروسيا الستون في المئة، وفقا لمركز أبحاث الرأي العام الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز فاليري فيدوروف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "التقييم الإيجابي لأداء الرئيس في الشهر الماضي انحصر بين 61 و63 في المئة، وبقيت الثقة في بوتين خلال نفس الفترة ضمن نسبتي 67 و68 بالمئة".

وكانت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن المركز في وقت سابق أن تقييمات بوتين انخفضت بشكل قياسي إلى 27 في المئة في نيسان/أبريل جراء الآثار الشديدة لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف فيدوروف أن المركز قد قاس تقييمات بوتين على صعيد توجهات الناخبين قبل عامين، وأنه منذ ذلك الحين تم استبدال السؤال عما إذا كان الناخبون سيصوتون لبوتين بآخر عن تقييم أدائه ومستوى الثقة فيه.