موسكو تسجل أقل حصيلة يومية من الإصابات بكورونا منذ شهر

في مؤشر أيحابي سجلت العاصمة الروسية موسكو خلال الأيام الأخيرة تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث لم تتجاوز الحصيلة اليومية للمصابين بحسب أحصاء اليوم الأحد، 2516 مصابا.

موسكو - سبوتنيك. أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة تفشي فيروس "كوفيد-19" في روسيا ، اليوم الأحد، تسجيل 8599 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ8849 أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 344481.

وقال المركز في بيان "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 8599 إصابة بـكوفيد -19 في 84 منطقة. ومن بين هذه الحالات، تم اكتشاف 3777 (أو 43.9 في المائة) حالة نشطة"، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 344481 في 85 منطقة عبر روسيا.

وأوضح المركز أنه "تم تسجيل 2516 حالة إصابة في العاصمة موسكو، وهي أقل زيادة يومية للحالات منذ نهاية شهر أبريل/نيسان، في حين سجل 862 إصابة في ضواحي موسكو، و384 في مدينة سانت بطرسبرغ".

وأكد المركز "ارتفاع عدد ضحايا كوفيد-19 في البلاد إلى 3541 حالة بعد رصد 153 حالة جديدة منذ الأمس".

وتابع "تعافى ما يصل إلى 5،363 مريض كان مصابا بكورونا في روسيا على مدار الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بـ(8111 أمس)، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 113299".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.