أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على 15 سفينة حربية جديدة

يحتفل أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية بعيد ميلاده الـ289، ويتطلع البحارة إلى تجديد الطاقم بثلاث سفن بأنظمة صواريخ كاليبر، وفي المستقبل القريب، سيتم تسليح السفن بأحدث الصواريخ الفرط صوتية من طراز "تسيركون".

وقال قائد أسطول المحيط الهادئ، سيرغي أفاكيانتس، إنه بحلول نهاية عام 2020 سوف يتلقى أسطول المحيط الهادئ 15 سفينة حربية جديدة وسفن دعم ، بما في ذلك ثلاث سفن مزودة بصواريخ مجنحة من طراز "كاليبر".

وأشار قائد البحرية، نيكولاي إيفمنوف، في برقية تهنئة إلى أن أسطول المحيط الهادئ ، إلى أنه في السنوات القادمة سيتم تعزيزه بغواصات نووية من الجيل الرابع، بالإضافة إلى فرقاطات وطرادات وسفن صاروخية صغيرة.

وقال "سيتم تجديد القوات البحرية لأسطول المحيط الهادئ بسلسلة من ست وحدات من الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع 636.3، التي يتم بناؤها في أحواض السفن البحرية في سان بطرسبورغ".

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط الاستمرار في تحديث السفن الكبيرة المضادة للغواصات لمشروع 1155 والغواصات متعددة المهام.