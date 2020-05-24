قديروف يتحدث عن صلاة العيد التي أقيمت في مسجد غروزني... فيديو

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن صلاة العيد الوحيدة في الجمهورية أقيمت في المسجد المركزي في غروزني "قلب الشيشان"، وقد جرت مع مراعاة الاحتياطات بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وكتب قديروف، في قناته على موقع "التليغرام"، اليوم السبت: "بإرادة الله عز وجل، أقيمت في مسجد أحمد حاجي قديروف المركزي "قلب الشيشات" في غروزني، الصلات الوحيدة في الجمهورية، والتي جرت بما يتفق تماما مع القواعد الاحترازية فيما يتعلق بـ"كوفيد 19".

وأشار إلى أنه بسبب الوضع الوبائي في الجمهورية، فقد ألغيت الأحداث الدينية الكبرى، لكن الإدارة الروحية للمسلمين، بالاتفاق مع السلطات، قررت السماح بصلاة العيد: "من أجل طلب الرحمة والمغفرة من الله في عيد الفطر المبارك".

وشارك في صلاة العيد، قضاة الأحياء وقد جلس الأئمة، ولم يُسمح للأشخاص التي تزيد أعمارهم عن الستين عاماً المشاركة بالصلاة. وشارك في الحدث متطوعين وأطباء قاموا بتطهير وقياس درجة الحرارة ومراقبة وجود الكمامات ومراعاة البعد الاجتماعي.

كما صلى المشاركون في الحفل الديني لحماية البشرية من الجائحة.

في الشيشان، منذ بداية نيسان/أبريل، وبقرار من رجال الدين في الجمهورية تم حظر الصلوات الجماعية في المساجد حتى رفع تدابير فيما يتعلق بـ"كوفيد-19". عشية عطلة عيد الفطر، دعا قديروف، والمفتي صلاح حاجي ميجييف، سكان الجمهورية إلى الاحتفال بعيد هذا العام مع أسرهم وعدم القايام بزيارت، وفي الشيشان، منعت السلطات الحركة في الجمهورية لمدة أربعة أيام.