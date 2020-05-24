تسجيل
16:15 GMT24 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة مجلس الدوما

    الدوما الروسي: واشنطن تحاول زعزعة استقرار الوضع في روسيا من خلال المعلومات المضللة

    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103219/57/1032195709_0:160:3071:1888_1200x675_80_0_0_abbb23fd6a3b8105728c164853a8b1ce.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202005241045516854-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%84%D8%A9/

    أعلن رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تحاول زعزعة استقرار الوضع في روسيا من أجل الحفاظ على مركزها المهيمن في العالم عن طريق ضخ المعلومات الخاطئة حول الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد والتصنيفات فيما يخص الاستطلاع بشأن تأييد السلطات في روسيا.

    موسكو، 24 مايو - سبوتنيك. قال رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تحاول زعزعة استقرار الوضع في روسيا من أجل الحفاظ على مركزها المهيمن في العالم عن طريق ضخ المعلومات الخاطئة حول الوضع بشأن فيروس كورونا المستجد والتصنيفات فيما يخص الاستطلاع بشأن تأييد السلطات في روسيا.

    اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين، موسكو 24 أبريل 2020
    © Sputnik . Alexei Druzhynin
    أكثر من 60% من الروس راضون عن أداء بوتين

    ونقل المكتب الصحفي التابع لمجلس الدوما الروسي، عن فولودين قوله: "الولايات المتحدة لا تحتاج إلى روسيا قوية. هدفهم هو جعل البلاد أضعف ما يمكن... ضغط غير مسبوق على روسيا، ضخ المعلومات المضللة، وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدولة هو ناتج عن الموقف الهش للولايات المتحدة في العالم. في الاقتصاد والتنمية التكنولوجية الولايات المتحدة تتجاوز الصين، وتخطت روسيا في القطاع العسكري التكنولوجي. ومن أجل الحفاظ على موقع المهيمن، فإن الولايات المتحدة تذهب إلى الحد الأقصى الذي لم تسمح به لنفسها من قبل، سواء فيما يتعلق بالصين أو روسيا.

    وأشار إلى أن: "هجمات الولايات المتحدة (ضد روسيا) تهدف فقط إلى تشويه سمعة الرئيس ومؤسسات السلطة الرئيسية والقيادات السياسية من أجل تقويض الثقة وإضعافها".

    وأكد فولودين، أنه في حين أن أمريكا لا تزال المركز المالي الرئيسي، ولكنها رغبتها في الحفاظ على قوتها وهيمنتها في جميع المجالات، تجعلها تذهب إلى انتهاك الالتزامات السابقة في التجارة الدولية، "تشطب" الاتفاقات في مجال الأمن العالمي، تضع شركاءها في أوروبا في وضع غير ملائم.

    وأشار إلى أن محاولات الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا "مكثفة"، لكن هذا لا يتحدث إلا عن تعزيز موقف روسيا، وليس العكس.

    وختم رئيس مجلس الدوما، قائلا، أنه من الضروري مقاومة التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، فالهدف من كل هذه "الهجمات المخطط لها واضح وهو تدمير روسيا".

    وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، قد نقلت عن المركز في وقت سابق أن تقييمات بوتين انخفضت بشكل قياسي إلى 27 بالمئة في نيسان/ أبريل جراء الآثار الشديدة لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

    السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، دعت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية للاعتذار أمام متابيعها على خلفية مقال نشرته يحتوي على معلومات خاطئة بشأن تقييمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    وفي وقت سابق، طالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، الوكالة بتفنيد المقال الخاص حول عدد أسرة المستشفيات في روسيا. ونشرت "بلومبرغ" أيضا مقالًا بعنوان "الخبراء يريدون معرفة لماذا لم يقتل فيروس كورونا من الروس أكثر". وتناولت مسألة انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا. وقامت الوكالة فيما بعد بتغيير عنوان المقالة إلى "خبراء يسألون عن البيانات الروسية حول الوفيات بسبب "كوفيد-19".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    شوهد الناس يحافظون على التباعد الاجتماعي في الدوائر البيضاء المخصصة لهم بالجلوس في حديقة دومينو، في إكار تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في حي بروكلين في مدينة نيويورك، 17 مايو 2020
    كيف بدت مدن العالم مع تخفيف القيود... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك