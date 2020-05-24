احتفال مسلمي روسيا بعيد الفطر في زمن كورونا... فيديو وصور

احتفل مسلمو روسيا ورابطة الدول المستقلة لأول مرة بعيد الفطر في منازلهم ولم يتجمع مئات الآلاف للصلاة أمام مساجد موسكو وسانت بطرسبورغ كما هو الحال في كل عام.

ونصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين، قبل فترة وجيزة، الاحتفال بالعيد في المنزل هذه المرة. ووجه رؤساء أقاليم البلاد وممثلو رجال الدين نداءات مماثلة.

ولم تتوقف الصلاة في المساجد، كما تمكن المواطنون من مشاهدة البث عبر الإنترنت.

وقال مفتي موسكو الشيخ ألبير كرغانوف، "الإسلام ينص على مراعاة المعايير الصحية وعدم تعريض الناس لخطر لا لزوم له... للأسف، فإن الحشود الجماهيرية هي التي تساهم في سرعة انتشار الفيروس لهذا لن نتمكن من الاحتفال بأعيادنا بالطريقة المعتادة في وقت قريب".

ونظمت داغستان برنامجا خيريا، حيث تطعم أربعة آلاف شخصا فقيرا عن طريق توصيل الطعام إلى منازلهم.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔥Кухня Седы Хасильбиевой🔥 (@seda.foodblogger) 24 Май 2020 в 12:38 PDT

كما يقام "إفطار القرن" في تتارستان، مع خدمة التوصيل إلى المنازل التي تركز حصريًا على المحتاجين. ويشارك 30 ألف شخص في الإفطار، وهو ضعف ما كان عليه العام السابق.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДУМ РТ (@dum_rt) 23 Май 2020 в 11:07 PDT

قال المفتي الشيخ رافيل عين الدين: "على الرغم من كوننا محدودين في زيارتنا للمساجد، فإننا لسنا مقيدين بإرادتنا الحرة في مساعدة ودعم المحتاجين".

وأعلن رئيس الشيشان رمضان قاديروف، إن صلاة العيد أجريت في المسجد المركزي في غروزني "قلب الشيشان" فقط، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

كما هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدا بالعيد المبارك الذي يصفي القلوب ويبعث السلام في نفوس البشر.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМОТРИ В СТОРИС (@sabines_kitchen) 24 Май 2020 в 1:45 PDT

وشاركت العائلات صورا من الاحتفال بالعيد في منازلهم، حيث علقت مستخدمة على "إنستغرام": "أتمنى لكم ضميرا صافيا وأفكارًا وآمالًا نقية. الله يحميكم وعائلتكم من المآسي... أتمنى أن تكون منازلكم مليئة بجو العيد وجو المحبة والاحترام والسعادة والفرح".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Каждое Платье-Новая История! (@vendetta__boutique_) 24 Май 2020 в 4:21 PDT

وكتبت مستخدمة أخرى: "انتهى شهر رمضان، الشهر الأكثر أهمية للمسلمين، وهو بمثابة تطهير روحاني لكل مسلم، عيد فطر مبارك لجميع المسلمين".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЗАЙНАБ (@vkysno_s_zainab) 24 Май 2020 в 5:01 PDT

وعلقت زينب على "إنستغرام": "سنحتفل بالعيد للمرة الأولى في حياتنا بين العائلة لن نستقبل ضيوفًا ولن نقوم بزيارة أحد، ولن نوزع الحلويات على الأطفال...

نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقبل كل صيامنا وأعمالنا الصالحة...".