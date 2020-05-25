أكثر الأماكن "غموضا" في روسيا

تشتهر روسيا بمساحاتها الشاسعة والمناظر الطبيعية الرائعة، كما أن البلاد لديها أيضًا العديد من الأماكن السرية و"الغامضة"، حسب صحيفة "سوهو" الصينية.

من بين هذه الأماكن، متاهات سامي في كاريليا وزقاق الحوت في جزيرة إتيغران، وكهف كشكولاك في خاكاسيا، والمعروف باسم كهف الشيطان الأسود، وكذلك بحيرة تيليتسكوي في ألتاي.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر الصحيفة الأماكن السياحية، مثل مستنقعات فاسيوغان في غرب سيبيريا، أحد أكبر المستنقعات في العالم، والتي يطلق عليها، حسب المؤلف، "الأمازون الروسية"، وجبل خولاتتشخال في جبال الأورال، والمعروف أيضًا باسم "جبل الموتى"، حيث توفيت مجموعة دياتلوف في عام 1959.

تذكر الصحيفة أيضًا بحيرة بلوشييفو في بيريسلافلي زاليسكي، والتي، وفقًا للكاتب، تعتبر مكانًا خطيرًا وغامضًا بين السكان المحليين، وبحيرة سفيتلويار في مقاطعة نيجني نوفغورود، حيث وفقًا للأسطورة كان هناك كيتج غراد، والتي تسمى"أطلانتس الروسية"، والمدينة القديمة أركايم في مقاطعة تشيليابينسك.

آخر مكان في القائمة هو "بِرك باتريارش" في موسكو، حيث تبدأ الرواية الشهيرة "المعلم ومارغريتا".