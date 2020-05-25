الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يدعو إلى علاقات متوازنة مع روسيا

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن هناك حاجة إلى التوازن بين العقوبات والتعاون في القضايا التي تهم الاتحاد الأوروبي، في العلاقات مع روسيا.

بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل، خلال حديثه في اجتماع سفراء ألمانيا، التي ستنتقل إليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو: "يجب أن نتصرف بشكل انتقائي تجاه روسيا في القضايا التي تهمنا. هذا لا يتعارض مع الحفاظ على الصلابة".

وأضاف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، "نحن بحاجة إلى توازن معقول بين الصمود والعقوبات ضد روسيا مع الجهود الحذرة للتعاون في مجالات معينة".

وأشار الدبلوماسي الأوروبي، إلى أنه على وجه الخصوص، تعاون روسيا مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة قائلا: "نحن بحاجة لشراء الغاز وهم بحاجة لبيعه".

وتابع أن هذه القضايا تخص الصين أيضا "التي تظهر نموًا مذهلا"، " يجب أن تكون علاقاتنا مبنية على الثقة والشفافية والمعاملة بالمثل... لن تكون لدينا فرصة إلا إذا التزمنا بالانضباط الجماعي في العلاقات مع الصين".

وأعرب عن أمله في نجاح قمة الاتحاد الأوروبي والصين المقرر عقدها في ألمانيا بالخريف.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما في ذلك والولايات المتحدة، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة هذا النهج الغربي العدائي وإعادة العلاقات مع الغرب إلى مجراها الطبيعي.