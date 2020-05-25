بوتين يعين السفير الروسي لدى دمشق مبعوثا خاصا لتطوير العلاقات مع سوريا

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما جديدا، اليوم الاثنين، يقضي بتعيين السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف مبعوثا خاصا للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع سوريا.

وجاء في الوثيقة: "تعيين سفير فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية العربية السورية، يفيموف ألكسندر فلاديميروفيتش، الممثل الخاص للرئيس الروسي لتطوير العلاقات مع الجمهورية العربية السورية".

وكان الرئيس الروسي قد عين يفيموف سفيرا لروسيا في الجمهورية العربية السورية في 23 كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، بعد أن شغل منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في الإمارات.

وكان يفيموف قد أكد مؤخرا أن الأحاديث والتلميحات المتداولة حاليا حول وجود خلافات في العلاقات الروسية السورية لا أساس لها، مشيرا إلى أن العلاقات بين موسكو ودمشق "أقوى اليوم مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وقال يفيموف في حوار مع صحيفة "الوطن" السورية: "الإشاعات والتلميحات المتداولة حاليا حول الخلافات في العلاقات الروسية السورية ليس لها أي أساس، وهؤلاء الذين يصرون على قراءة التعاون بين موسكو ودمشق بطريقة الكذب وتزوير الحقائق يقومون بعملية تخريب إعلامي فقط لا غير".

وأضاف أن "روسيا ستواصل دعم العملية السياسية في سوريا والحكومة السورية الشرعية لهذا البلد"، مشددا على أن "مستقبل هذا البلد بيد الشعب السوري وحده وهو الذي يقرر شؤونه".