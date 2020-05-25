بعد تأكيد إصابة والده... نورمحمدوف يرفض إجراء اختبار للكشف عن كورونا

ووفقا لقناة "ماش" على تطبيق "تلغرام" دعا الأطباء نورمحمدوف، الذي رافق والده أثناء نقله إلى مستشفى موسكو العسكري، الخضوع لفحص كامل وإجراء اختبار للكشف عن مرض "كوفيد – 19".

في المقابل رفض المصارع الروسي دعوة الأطباء، وطلب منهم تركيز جهودهم على معالجة والده المريض.

يذكر أن عبد المناف البالغ من العمر 57 عاما، دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من نيسان/ أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو/ أيار الجاري بعد تدهور حالته الصحية.

— Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2020

يعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب السجلات القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.