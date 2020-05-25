خروج المتحدث باسم الرئاسة الروسية من المستشفى بعد تعافيه من كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن خروجه هو وأفراد عائلته من المستشفى، بعد تحسن حالتهم الصحية على خلفية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم إدخال بيسكوف وعائلته إلى المستشفى في بداية شهر مايو/أيار، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المتفشي في جميع أنحاء البلاد.

وقال بيسكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين: "خرجت من المستشفى نعم، هذا صحيح".

وصرحت زوجته المتزلجة الروسية الشهيرة تاتيانا نافكا في حديث لصحيفة "Daily Storm": "كل شيء على ما يرام وخرجنا جميعا من المستشفى، ونشعر أننا بخير".

وأضافت: "نحن في حالة جيدة، وسنخضع للحجر الصحي مدة نحو أسبوع".

كما تحدث وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أخيرا، عن إمكانية عودة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إلى مكتبه الأسبوع المقبل لمباشرة عمله من هناك بعد تعافيه أيضا من الإصابة بفيروس "كورونا".