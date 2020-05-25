موسكو: خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا لا يزال مرتفعا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشنكو، اليوم الاثنين، أن خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا لا يزال مرتفعا.

موسكو - سبوتنيك. وقال تشيرنيشنكو خلال مؤتمر صحفي: "نعلم أن خطر الموجة الثانية موجود، ويخبرنا الأطباء والمتخصصون عن ذلك، لا يزال الخطر مرتفعا".

وأضاف تشيرنيشنكو: "أصبح 23 إقليما روسيا مستعدا لتخفيف التدابير التقييدية تماشيا مع المرحلة الأولى، التي حددتها الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ".

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من احتمال حدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا في الخريف، من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدا ضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار عند رفع التقييدات.

وكان قد أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 946 8 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا، خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 353 ألف و427 حالة.