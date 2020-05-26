شويغو: معهد عسكري يشارك بتطوير لقاح ضد كورونا وستنتهي التجارب السريرية له بنهاية يوليو

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن معهدا عسكريا يشارك في تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، وستكتمل التجارب السريرية بحلول نهاية يوليو/ تموز.

وصرح شويغو قائلا "يقوم المعهد المركزي الثامن والأربعون للبحث العلمي، بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، من وزارة الصحة في روسيا، بتطوير لقاح ضد الإصابة بفيروسات تاجية جديدة. في الوقت الحالي، يكمل المتخصصون في المعهد دراسات ما قبل السريرية لعينة تجريبية".

مضيفا "الانتهاء من هذه الأعمال هو الأول من يونيو".

وأكد شويغو أنه من المخطط استكمال التجارب السريرية قبل نهاية يوليو.