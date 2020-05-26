الخارجية الروسية: تنظيم رحلات جوية لإجلاء الرعايا الروس من أستراليا والسعودية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن العمل جار على نقل مواطني روسيا، العالقين في الخارج بعد إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، من المملكة العربية السعودية وأستراليا ونيوزيلندا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "كانت هناك رحلات جوية من أمريكا اللاتينية، ولكن بقي هناك الكثير من الأشخاص، وهناك العديد من الحالات الإنسانية. وبالطبع، أستراليا ونيوزيلندا لا يزال الوضع كما هو. هناك مؤشرات موضوعية، ولكن يجري العمل عليها. [ بخصوص]شمال أفريقيا، الشرق الأوسط. نحن ننطلق من أنه يجري العمل حاليا على النقل من المملكة العربية السعودية، تم الآن نقل مواطني روسيا من الأردن، وستكون هناك اتجاهات أخرى".

وكانت السفارة الروسية في الأردن أعلنت، يوم أمس الاثنين، أن ثمانين مواطنا روسيا عادوا إلى الوطن من الأردن، عبر رحلة لشركة النقل الوطني "رويال جوردانيان" .

ويذكر أنه على خلفية تفشي الفيروس التاجي، أوقفت روسيا اعتباراً من 27 آذار/مارس الماضي، الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى دول أخرى، باستثناء رحلات التصدير، بالإضافة إلى رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية، شحن الطائرات الفارغة للصيانة ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود (أو مبادلة الطاقم) على أراضي روسيا الاتحادية والرحلات التي تُنفذ وفقًا لقرارات خاصة للحكومة الروسية.