رئيس الوزراء الروسي يعلن تأثر سوق العمل بشكل كبير بسبب "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد أثر بشكل خطير على سوق العمل في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين خلال اجتماع مع الرئيس الروسي حول الوضع في سوق العمل: "لقد أثر الوضع مع فيروس كورونا المستجد بشكل خطير على حالة سوق العمل، وفي هذه الظروف كان على العديد من أصحاب العمل إعادة هيكلة عملهم. من جهة لحماية موظفيهم من المرض، ومن جهة أخرى لضمان عمل الشركات".

وفي سياق منفصل، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن هيكل الاقتصاد الروسي يحتاج إلى تغيير، وأنه من الضروري الابتعاد عما يسمى مجازيا "إبرة النفط" والحصول على نمو إضافي في إجمالي الناتج المحلي على حساب تطوير إنتاج التكنولوجيا العالية.

وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8338 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا، خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 370 ألف و680 حالة.