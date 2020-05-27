نوع من الغباء... برلماني روسي يعلق على التصريح الأمريكي حول توريد مقاتلات إلى ليبيا

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الأربعاء، أن تصريح قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بشأن توريد روسيا مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى ليبيا، أشبه بنوع من الغباء.

موسكو - سبوتنيك. وقال بونداريف: "تصريح القائد الأعلى لأفريكوم حول توريد روسيا مقاتلات من طراز "ميغ - 29" أشبه بنوع من الغباء. وبالطبع، تعد ميغ- 29 من أفضل المقاتلات، لكن القول العديد منها يمكن من السيطرة على ساحل ليبيا في لحظات قليلة هو هراء".

وأضاف بونداريف أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تقاتل طائرات "ميغ- 29" السوفيتية السابقة حول العالم، وليست ليبيا استثناء.

وأضاف أن "هذه ليست الدولة الوحيدة في أفريقيا التي كانت لديها ولا تزال. وبالمناسبة هذه المقاتلات أثبتت جدارتها في سلاح الجو السوري خلال الحرب ضد الإرهابيين على الأرض. ولهذا إذا كانت هناك طائرات في ليبيا فهي ليست روسية إنما سوفيتية".