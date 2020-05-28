ليومين دون توقف وأكثر من 90 رأسا... حلاق يكسر الرقم القياسي في عمله

تمكن حلاق روسي، من مدينة كوستورما، من كسر الرقم القياسي في مهنة الحلاقة، عبر العمل المتواصل لمدة 48 ساعة دون توقف والنجاح في حلاقة رؤوس 90 شخصا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن الحلاق، فلاد ديميدوفيتش، أنه بدأ بالعمل يوم 25 مايو/أيار الفائت وأنهى عمله يوم 27 مايو/أيار حيث استطاع خلال 48 ساعة متواصلة من حلاقة 90 رأسا.

وبحسب فلاد فإن الرقم القياسي المسجل سابقا كان عملا متواصلا لمدة 36 ساعة، لكنه استطاع اليوم من تحقيق إنجاز جديد وهو عمل لمدة يومين متواصلين.

وقال فلاد: "في البداية قمت بحلق نحو 70 رأسا بقصات شعر مختلفة وبعد ذلك أيقنت أنه يجب الاستمرار بالعمل بشكل متواصل وعملنا على دعوة الأشخاص إلى الصالون للمضي بالمسابقة حتى كسر الرقم القياسي العالمي".