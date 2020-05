قديروف ينشر فيديو يكشف فيه عن حالته الصحية

View this post on Instagram

«РАМЗАН КАДЫРОВ В МОСКВЕ!» - самое популярное словосочетание в России последние дней 10. Но маразм крепчает. Не прошло даже и двух суток после последних прямых эфиров из Грозного с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и опять начался наглый вброс лживых статей, публикаций в соцсетях и мнений различных «экспертов». Все они основаны на сведениях, полученных от каких-то «не названных источников». Напрочь отсутствует понятие «журналистская объективность». Где ваше чувство стыда и достоинства? Настоящая информационная истерия, которую поднимают в отношении Главы нашего региона, есть не что иное, как желание поднять свою популярность за счет имени человека, который обладает огромным авторитетом и популярностью в мире. Глубоко убежден в том, что у организаторов потока этой лживой информации, напрочь отсутствует не только журналистская этика, но и элементарная человеческая порядочность.