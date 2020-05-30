أعراض خفية تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة

كشف خبراء روس في دراسة نشرت اليوم السبت عن ثلاث علامات تشير إلى أن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ونقلت صحيفة "موسكو كومسوموليتس" الروسية عن خبراء روس قولهم إن ارتفاع ضغط الدم الشرياني له العديد من العلامات غير الواضحة، أحدها زيادة التعرق.

وجاء في نص الدراسة:" يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار أن التعرق المفرط غالبًا ما يكون علامة على ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم".

وفي المقابل أوضح الخبراء أن زيادة التعرق يمكن أن يكون أيضا دليل على وجود خلل في الجهاز العصبي المركزي وتغيرات في الغدد الصماء.

كما لفت الخبراء إلى أن رؤية بقع أمام العين هي من أهم المؤشرات على وجود تغيرات في ضغط الدم والتي يسببها انخفاض مفاجئ فى الدم أو الأكسجين ( أو كليهما) فى المخ بسبب انخفاض فى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.