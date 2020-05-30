مركز فيكتور الروسي يعلن موعد بدء وانتهاء التجارب السريرية للقاح كورونا

أعلن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية حزيران/ يونيو، ومطلع تموز/ يوليو، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في أيلول/ سبتمبر.

وقال رئيس المركز رينات ماكسيوكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1" اليوم السبت "التجارب المعملية التي أجريت على قرود أصيبوا بالفيروس، توضح أنهم يتأثرون به بنفس القدر الذي يتأثر به البشر، وكانت هناك الكثير من الأعراض الشبيهة"، مضيفا "بعد حصولهم على اللقاح لم يكن هناك ارتفاع في درجات الحرارة، كما لم نلاحظ أيضا أي استجابات سلبية، كلهم استجابوا بشكل جيد جدا للقاح الذي نعده".

© Sputnik / 5 خطوات لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

وأضاف ماكسيوكوف "من المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية للقاح في نهاية يونيو أو مطلع يوليو، وتكتمل هذه التجارب بحلول منتصف سبتمبر".

يذكر أن المركز أعلن سابقا أن عملية دراسة تأثير لقاح فيروس كورونا المستجد على 300 متطوع سيتم الانتهاء منها في حزيران/ يونيو، ويتوقع المركز تسجيله في أيلول/سبتمبر.