الكرملين: الرئيس بوتين سيعلن موعدا جديدا للتصويت على الدستور في الوقت المناسب

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعلن عن موعد جديد للتصويت على الدستور الروسي عندما يرى الوقت مناسبا.

وجاءت تصريحات بيسكوف خلال رده على سؤال بشأن تاريخ التصويت على تعديلات الدستور وقال بهذا الخصوص: "هذا قرار يتخذه الرئيس الروسي. وأنتم تعلمون أن الرئيس يدعو الجميع إلى عدم التصرف من خلال "الحدس"، وإنما بالاعتماد على بيانات واضحة من قبل العلماء والمتخصصين في الإدارات ذات الصلة".

وأضاف بيسكوف قائلا: "سيرى الرئيس بوتين الوقت المناسب لذلك وبعدها سيعلن عن موعد جديد بالتأكيد".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة في الـ22 نيسان/ أبريل في جميع أنحاء البلاد.

وخلصت المحكمة الدستورية الروسية، في بيانها إلى استنتاج بشأن دستورية أحكام القانون "بشأن تحسين تنظيم المسائل المتعلقة بتنظيم وأداء السلطة العامة، من حيث تعديلات الدستور والتصويت على الصعيد الوطني".

ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني، والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي.