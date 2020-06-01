هبوط معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا

أعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين، عن تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 2.2 بالمئة، حيث تم تسجيل 9035 حالة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية ليبلغ الإجمالي 414878.

موسكو - سبوتنيك. وقال المقر في بيان له: "تم خلال اليوم الماضي تسجيل 9035 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما، بينها 3622 من دون أعراض سريرية".

وأضاف البيان "يأتي توزيع الإصابات كالتالي: موسكو 2297، ضواحي موسكو 728، سانت بطرسبرغ 364"، مضيفا "خلال الـ24 الساعة الماضية تم تسجيل 162 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4855 شخصا".

كذلك خلال الـ24 الساعة الماضية تم تسجيل 315 حالة إصابة في منطقة نيجني نوفغورود، و283 حالة في في منطقة سفيردلوفسك في إيركوتسك.

وأشار البيان إلى أنه "خلال اليوم الماضي تم إخراج 3994 مريضاً ... ليصبح إجمالي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 175877".

وخلال منتصف الأسبوع الماضي، بلغ الارتفاع اليومي لعدد الإصابات 2.3 بالمئة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، إذ أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الخميس الماضي، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.