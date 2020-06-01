وزارة الصحة تعتمد أول دواء روسي ضد فيروس "كورونا"

وافقت وزارة الصحة الروسية على دواء لوباء "كوفيد-19"، المصنع من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركة الكيميائية "خيم رار"، حيث أطلق عليه اسم "آفيفافير".

وقد تم تصنيع الدواء على أساس دواء ياباني مضاد للفيروسات، والذي يستخدم لعلاج إيبولا وأشكال الإنفلونزا الشديدة للغاية.

وأشار البروفيسور، ألكسندر تشيبورنوف، وهو موظف في معهد الطب السريري التجريبي التابع لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن الدواء يتم استخدامه في عدد من البلدان وقد أثبت فعاليته.

وقال تشيبورنوف: "لم يحصل هذا الدواء على براءة اختراع بعد. وقد تم استخدامه في العديد من البلدان ولديه القدرة على مكافحة الفيروس داخل الخلية، وفي نفس الوقت لن يكون ضارا للخلايا السليمة"، مشيرا إلى أنه قد تمت تجربته في الصين واليابان وأظهر نتائج جيدة أيضا في روسيا.

وأضاف أنه لن يتم بيعه في الصيدليات في الأسابع المقبلة، حيث سيتم العلاج عن طريقه فقط في المستشفيات وفقط للحالات الصعبة.

وتؤكد نتائج البيانات من الدراسة السريرية لدواء "آفيفافير" فعاليته العالية في علاج وباء "كوفيد-19". وأشار معهد الطب السريري إلى أن المرحلة النهائية من تجربة الدواء السريرية، التي وافقت عليها وزارة الصحة في 21 مايو/أيار، بمشاركة 330 مريضًا، لا تزال جارية حاليًا.

وقال مدير معهد الطب السريري، كيريل دميتريف، إن هذا الدواء ليس فقط أول دواء مسجل ضد الفيروسات التاجية في روسيا، وإنما يكون أيضًا أكثر الأدوية الواعدة المضادة لوباء "كوفيد-19" في العالم.

وأضاف أنه تم تطويره واختباره خلال التجارب السريرية في روسيا في وقت قياسي، مما سمح له بأن يكون أول دواء على أساس "فافيبيرافير" في العالم.

جدير بالذكر أن رئيس المركز الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، رينات ماكسيوتوف، كان قد أعلن أن المركز يعتزم بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد في نهاية حزيران/ يونيو، ومطلع تموز/ يوليو، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه التجارب في أيلول/ سبتمبر.