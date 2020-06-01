مفاجأة من بوتين لطفل صغير... فيديو

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبلة طائرة لطفل صغير خلال اجتماع مخصص ليوم حماية الطفل العالمي، مع العائلات التي منحت وسام "مجد الأبوة".

وتابع الطفل فاسيا، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، يتحدث بصوت عال خلال الاجتماع وأباه يحمله في حضنه: "مرحبًا، شكرًا، شكرًا!".

ورغم أن والدة فاسيا طلبت منه الجلوس بهدوء إلا أنه كان يرغب بشدة التحدث مع الرئيس الروسي.

وابتسم فلاديمير بوتين، مرحّبا بالطفل وفاجأه بقبلة طائرة.