خبراء يحذرون من مخاطر التعقيم المتكرر لليدين

حذر رئيس قسم طب الأطفال في جامعة بيروغوف الطبية الحكومية الروسية، أندريه بروديوس، من الاستخدام المفرط للمطهرات والصابون المضاد للبكتيريا.

ووفقا لموقع "نيوز رو" أشار الطبيب إلى أن الإفراط في استخدام المعقمات يمكن أن يؤدي، مع مرور الوقت، إلى إزالة البكتريا الطبيعية المفيدة التي تلطف الجلد وتساهم في قتل الفيروسات الضارة.

كما لفت الطبيب إلى أن الإفراط في استخدام المطهرات الكحولية يمكن أن يلحق أضراراً بالبشرة عبر تجريدها من الزيوت والماء، وتحويل الأيدي إلى أيد خشنة وجافة.

وأوضح بروديوس أن الجلد الجاف والتالف يمكن أن يصبح مرتعاً للجراثيم ويزيد من خطر دخول الفيروسات إلى الجسم من خلال جروح الجلد.

وللوقاية من عدوى كورونا، نصح بروديوس ارتداء الكمامة الطبية وغسل اليدين بالصابون العادي والاستحمام يوميًا.