رئيسة وكالة تنمية الاستثمار ترتدي "دولارات" خلال اجتماع رسمي

ارتدت رئيسة وكالة تتارستان لتنمية الاستثمار، تاليا مينولينا، خلال اجتماعها مع النائب في مجلس دوما الروسي رافيل خوسنولين زيا طبعت عليه دولارات أمريكية.

نشرت الوكالة في صفحتها الرسمية على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "ناقشت تاليا مينولينا مع نائب مجلس الدوما في روسيا الاتحادية رافيل خوسنولين تطوير النشاط الاستثماري في تتارستان، وعقود خدمات الطاقة".

— Invest in Tatarstan (@InvestTatarstan) June 1, 2020

الجدير بالذكر أن مينولينا عادة ما تظهر في اللقاءات الرسمية مرتدية أزياء غير تقليدية.