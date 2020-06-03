بعمر 101 عام معمرة روسية تشفى من كورونا...صور

المعمرة زيناييدا أفانسيفنا، منحت تصريح الخروج من مركز بريوروف الطبي، بعد شفائها من فيروس كورونا.
وحظيت أفانسيفنا بوداع حار من قبل الطاقم الطبي للمركز الذي أشرف على علاجها.
В Москве 101-летняя пациентка вылечилась от COVID-19. Зинаида Афанасьевна уже выписалась из медицинского центра имени Приорова, где проходила лечение. Врачи провожали долгожительницу аплодисментами. pic.twitter.com/4tHiHmCww8— РИА Новости (@rianru) June 3, 2020
حيث ودعها الأطباء بباقة من الورود والتصفيق بعد تعافيها من المرض، مغادرة المركز للقاء أقاربها وأصدقائها.
وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8536 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1842 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 432277 إصابة.
وتابع المقر في بيانه: "غادر 8972 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 195957 ألف شخصا".
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