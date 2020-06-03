أمريكا ترسل الدفعة الثانية من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى روسيا

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن بلاده أرسلت الدفعة الثانية من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى روسيا، المكونة من 150 جهازا، والتي ستصل غداً 4 حزيران/ يونيو.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك": " تم شحن الأجهزة الـ 150 المتبقية، ومن المتوقع تسليمها في 4 حزيران/ يونيو".

هذا وذكرت الولايات المتحدة أنها خصصت 200 جهاز للتنفس الاصطناعي لروسيا لمكافحة وباء كورونا المستجد، حيث تسلمت روسيا الدفعة الأولى منها المؤلفة من 50 جهازاً في 20 أيار/ مايو الماضي.

وأرسلت روسيا سابقاً طائرة من طراز "آن-124" الروسية تحمل مساعدات إنسانية من وزارة الصناعة والتجارة الروسية إلى نيويورك، كان على متنها معدات ومطهرات ونظارات وكمامات طبية وأجهزة تنفس اصطناعي.

وأعلن الكرملين مؤخرا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا خلال حديث هاتفي التدابير التي يتم اتخاذها في البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.