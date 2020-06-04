نصب كابينات للتعقيم الكامل عند مدخل مركز تجاري وسط موسكو... فيديو

نصبت كابينات للتعقيم الكامل عند مدخل المركز التجاري "يفرابيسكي" وسط موسكو، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.
وتم تطوير النظام على أساس عملية تبخر محلول التعقيم على شكل ضباب، والذي يمكن أن يغطي 100 5 من مساحة السطح ويزيل الفيروسات والبكتيريا بسرعة.
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) June 3, 2020
Торгово-развлекательный центр "Европейский" вновь открылся для посещения. Для безопасности на входе установили кабинки полной дезинфекции. При прохождении специальный раствор в виде пара уничтожает все вирусы и бактерии pic.twitter.com/eXS2YKoO3k
وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، الخميس الماضي، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.
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