نصب كابينات للتعقيم الكامل عند مدخل مركز تجاري وسط موسكو... فيديو

عاودت المراكز التجارية في موسكو فتح أبوابها من جديد أمام الزبائن، مع تخفيف قيود العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

نصبت كابينات للتعقيم الكامل عند مدخل المركز التجاري "يفرابيسكي" وسط موسكو، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير النظام على أساس عملية تبخر محلول التعقيم على شكل ضباب، والذي يمكن أن يغطي 100 5 من مساحة السطح ويزيل الفيروسات والبكتيريا بسرعة.

#РИА_Видео

Торгово-развлекательный центр "Европейский" вновь открылся для посещения. Для безопасности на входе установили кабинки полной дезинфекции. При прохождении специальный раствор в виде пара уничтожает все вирусы и бактерии pic.twitter.com/eXS2YKoO3k — РИА Новости (@rianru) June 3, 2020

وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، الخميس الماضي، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.