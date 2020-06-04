الكرملين: موسكو تلاحظ استقرارا في أسواق الطاقة العالمية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يخطط في المستقبل القريب لإجراء اتصالات مع نظرائه من الدول الأعضاء في "أوبك +".

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال بهذا الصدد: "لا .. ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط في المستقبل القريب".

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام، نلاحظ استقرار في أسواق الطاقة الدولية، وأكرر، نوفاك [وزير الطاقة الروسي] على اتصال مع شركائنا".

واتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +"، في 12 نيسان/أبريل الماضي، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في أيار/مايو – حزيران/ يونيو، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وتأتي التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج تشرين الأول/أكتوبر 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية أخذتا على عاتقهما 11 مليون برميل يوميا، قياسا مع الكل، هناك انخفاض بنسبة 23 في المئة و18 في المئة و14 في المئة على التوالي

من المقرر أن تتخذ "أوبك" وحلفاؤها مثل روسيا قرارا، في وقت لاحق من الشهر الجاري، بشأن ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل.