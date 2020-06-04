شركة "لوك أويل" الروسية تطبق اتفاق "أوبك+" بالكامل وتعتزم الاستمرار به

قال نائب رئيس شركة "لوك أويل" الروسية بافيل جدانوف، إن الشركة امتثلت بالكامل منذ الأول من مايو/ أيار لحصتها في خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+"، والتي تبلغ 310 آلاف برميل يوميا، وتعتزم الاستمرار في العمل بموجب الاتفاق.

وأضاف جدانوف خلال مؤتمر عبر الإنترنت "إن حصة تخفيض الإنتاج بالنسبة لنا، كما قلنا، 310 ألف برميل في اليوم، إننا نلبيها بالكامل بنسبة 100% منذ الأول من مايو/ أيار. وسوف نستمر بما تم الاتفاق عليه".

من جانبه قال ألكسندر ماتيتسين، النائب الأول لرئيس شركة "لوك أويل" الروسية "لقد قمنا بعمل خطة لتحسين برنامج الاستثمار، مع مراعاة ظروف السوق المتدهورة والإنتاج المحدود، وتعتمد الخطة بشكل أساسي على نقل النفقات لفترات مستقبلية".

وشدد ماتيتسين، على أن تخفيض التكاليف الرأسمالية بالنسبة للخطة الحالية لا يؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة ولا يؤثر على الجوانب الرئيسية للصناعة.

واتفقت الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك +"، في 12 نيسان/ أبريل الماضي، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في أيار/ مايو – حزيران/ يونيو، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وتأتي التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج تشرين الأول/ أكتوبر 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية، أخذتا على عاتقهما تخفيض إنتاج بمعدل 11 مليون برميل يوميا.