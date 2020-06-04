روسيا تتبرع بـ500 ألف فرنك سويسري للصليب الأحمر لمحاربة الوباء القاتل

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا سترسل تبرعا طوعيا قدره 500 ألف فرنك سويسري (نحو 522 ألف دولار أمريكي) لميزانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "في إطار تعزيز التعاون البناء مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، سترسل بلادنا، وفقا لقرار الحكومة الروسية المؤرخ في 28 أيار/ مايو، تبرعا لميزانيتها (الصليب الأحمر الدولية) قدره نصف مليون فرنك سويسري لتمويل التكاليف المرتبطة باعتماد تدابير لمكافحة فيروس كورونا، نحن نعتبر هذه المساهمة الطوعية مساهمة مهمة لروسيا في التعاون الدولي في مكافحة الوباء."

وأضافت زاخاروفا، بأن موسكو تقدر تقديراً عالياً مساهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مكافحة الوباء، خاصة في البلدان التي تضعف فيها النظم الصحية وليست مستعدة لتدفق المرضى.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر يعملون في أكثر من 90 دولة حول العالم، بما في ذلك "النقاط الساخنة" والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/ مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحداث البيانات تم تسجيل ما يقرب من 6.5 مليون حالة إصابة بالمرض في العالم، وتوفي أكثر من 386 ألف شخص.

وأجبرت الجائحة العديد من دول العالم، في مقدمتها دول كبيرة بقدراتها البشرية والتقنية والمالية، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.