جبال تنهار وأبنية تتطاير في عاصفة تضرب القوقاز... فيديو

سجلت عدسات الكاميرات مشاهد مرعبة لعاصفة قوية جدا ضربت شمالي القوقاز، تسببت بأضرار كبيرة في الأبنية والمرافق العامة.

وضربت العاصفة مناطق في جمهورية الشيشان وأوسيتيا وقبردينو بلقاريا مصحوبة برياح عاصفة وزخات مطر وبرد مساء أمس الأربعاء، ما أدى لتمزق أسطح الأبنية وحدوث انهيارات في الجبال.

وبحسب موقع "kavkaz"، توفي رجل في منطقة بروكلادنينسكي في قبردينو بلقاريا، بعد سقوط شجرة على سيارته، وأصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وسبب الدمار توقف الكهرباء وإمداد الغاز والمياه بشكل مؤقت لبعض المناطق في جمهوريات القوقاز.

ونفذت فرق الطوارئ علميات صيانة وإصلاح للأضرار طوال الليل وحتى صباح اليوم الخميس.